CONCERT SAINT VALENTIN LES STEADIES

4 Rue Lunaret Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

LES STEADIES, trio vocal féminin (sextet avec drums, guitare, claviers ) reggae/rocksteady seront au Salon des Indépendants à Montpellier le 14 février, soir de la Saint Valentin, pour célébrer le thème de l’amour à travers leurs compositions romanticofestives!

LES STEADIES, trio vocal féminin (sextet avec drums, guitare, claviers ) reggae/rocksteady seront au Salon des Indépendants à Montpellier le 14 février, soir de la Saint Valentin, pour célébrer le thème de l’amour à travers leurs compositions romanticofestives!

Ouverture des portes dès 19h30, début du concert 21h

Paf 5€ .

4 Rue Lunaret Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 18 56 43 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LES STEADIES, female vocal trio (sextet with drums, guitar, keyboards) reggae/rocksteady will be at the Salon des Indépendants in Montpellier on February 14th, Valentine’s Day, to celebrate the theme of love through their romantic-festive compositions!

L’événement CONCERT SAINT VALENTIN LES STEADIES Montpellier a été mis à jour le 2026-02-10 par 34 OT MONTPELLIER