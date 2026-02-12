CONCERT SAINT VALENTIN LES STEADIES Montpellier
CONCERT SAINT VALENTIN LES STEADIES Montpellier samedi 14 février 2026.
CONCERT SAINT VALENTIN LES STEADIES
4 Rue Lunaret Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
LES STEADIES, trio vocal féminin (sextet avec drums, guitare, claviers ) reggae/rocksteady seront au Salon des Indépendants à Montpellier le 14 février, soir de la Saint Valentin, pour célébrer le thème de l’amour à travers leurs compositions romanticofestives!
Ouverture des portes dès 19h30, début du concert 21h
Paf 5€ .
4 Rue Lunaret Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 18 56 43 45
English :
LES STEADIES, female vocal trio (sextet with drums, guitar, keyboards) reggae/rocksteady will be at the Salon des Indépendants in Montpellier on February 14th, Valentine’s Day, to celebrate the theme of love through their romantic-festive compositions!
