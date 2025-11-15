Concert Sainte Cécile de la Musicale des Gaves

Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Embarquez pour un voyage musical unique !

Rendez-vous le 15 novembre à 18H à la salle d’Aspremont de Peyrehorade pour notre traditionnel concert de Sainte Cécile, sur le thème magique de l’Orient Express.

Les orchestres juniors de l’école de Musique joueront en première partie.

Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 25 95

English : Concert Sainte Cécile de la Musicale des Gaves

Embark on a unique musical journey!

Join us on November 15 at 6pm at the Salle d?Aspremont in Peyrehorade for our traditional Sainte Cécile concert, on the magical theme of the Orient Express.

The junior orchestras of the Ecole de Musique will play in the first half.

German : Concert Sainte Cécile de la Musicale des Gaves

Begeben Sie sich auf eine einzigartige musikalische Reise!

Am 15. November um 18 Uhr findet in der Salle d’Aspremont in Peyrehorade unser traditionelles Cäcilienkonzert mit dem magischen Thema des Orient-Express statt.

Die Juniororchester der Musikschule spielen im ersten Teil des Konzerts.

Italiano :

Partite per un viaggio musicale unico!

Unitevi a noi il 15 novembre alle 18.00 presso la Salle d’Aspremont a Peyrehorade per il nostro tradizionale concerto di Santa Cecilia, sul magico tema dell’Orient Express.

Le orchestre junior della scuola di musica suoneranno nel primo tempo.

Espanol : Concert Sainte Cécile de la Musicale des Gaves

¡Embárquese en un viaje musical único!

Acompáñenos el 15 de noviembre a las 18:00 en la Sala de Aspremont de Peyrehorade para nuestro tradicional concierto de Santa Cecilia, sobre el mágico tema del Orient Express.

Las jóvenes orquestas de la escuela de música tocarán en la primera parte.

L’événement Concert Sainte Cécile de la Musicale des Gaves Peyrehorade a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans