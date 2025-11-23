Concert « SAINTE CÉCILE » de l’Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Anjou

Centre Culturel René d’Anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Concert « SAINTE CÉCILE » de l’Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Anjou

L’Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Anjou vous invite à une rencontre au confluent des arts, le temps d’un Voyage Poétique .

Les musiciens vous feront voyager dans un univers plein de féerie avec casse-noisette, vous entraîneront sur les pas de Forrest Gump, en passant par la sensibilité de Roberto Benigni dans la vie est belle et bien d’autres répertoires encore. Une présentation originale vous sera proposée par la compagnie les fleurs sauvages .

Ce sera l’occasion de retrouver Charles Lemale et Clio Baranger après le succès du concert Cabaret en 2024.

Enfin, Margaux Langereau, élève aux cours Jacques Lecoq à Avignon, appuiera ce moment poétique par un voyage du corps en mouvement. .

English :

SAINTE CÉCILE » concert by the Orchestre d?Harmonie de Beaufort-en-Anjou

German :

Konzert « SAINTE CÉCILE » des Harmonieorchesters von Beaufort-en-Anjou

Italiano :

Concerto « SAINTE CÉCILE » dell’Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Anjou

Espanol :

Concierto « SAINTE CÉCILE » de la Orquesta de Armonía de Beaufort-en-Anjou

