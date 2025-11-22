Concert Sainte-Cécile Auditorium de la Louvière Épinal
Concert Sainte-Cécile Auditorium de la Louvière Épinal samedi 22 novembre 2025.
Concert Sainte-Cécile
Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
L’Orchestre d’harmonie d’Épinal, ensemble musical regroupant les instruments de la famille des bois,cuivres et percussions, offre cette année une nouvelle plongée musicale.
Sans réservation dans la limite des places disponibles.Tout public
0 .
Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 73 34 48 00 ohepinal.info@gmail.com
English :
The Orchestre d?harmonie d?Épinal, a musical ensemble comprising woodwind, brass and percussion instruments, is offering a new musical experience this year.
No reservation necessary, subject to availability.
German :
Das Orchestre d’harmonie d’Épinal, ein Musikensemble, das die Instrumente der Familie der Holzbläser, Blechbläser und Schlagzeuger vereint, bietet dieses Jahr einen neuen musikalischen Tauchgang an.
Keine Reservierung erforderlich, solange Plätze verfügbar sind.
Italiano :
L’Orchestre d’harmonie d’Épinal, un ensemble musicale composto da fiati, ottoni e percussioni, propone quest’anno una nuova esperienza musicale.
Non è necessaria la prenotazione, ma è soggetta a disponibilità.
Espanol :
La Orchestre d’harmonie d’Épinal, conjunto musical compuesto por instrumentos de viento madera, viento metal y percusión, ofrece este año una nueva experiencia musical.
No es necesario reservar, sujeto a disponibilidad.
L’événement Concert Sainte-Cécile Épinal a été mis à jour le 2025-10-21 par OT EPINAL ET SA REGION