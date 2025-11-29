Concert Sainte-Cécile • Harmonie la Semeuse Église Saint-Saturnin Cusset
L’Harmonie la Semeuse de Cusset organise son traditionnel concert de la Sainte-Cécile, sainte chrétienne patronne de la musique et des musiciens, samedi 29 novembre 2025 à 18h à l’Église Saint-Saturnin.
Église Saint-Saturnin Place Radoult-de-la-Fosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes harmonie-cusset@hotmail.com
English :
The Harmonie la Semeuse de Cusset is organizing its traditional concert for Sainte-Cécile, the Christian patron saint of music and musicians, on Saturday November 29, 2025 at 6pm in the Église Saint-Saturnin.
German :
Die Harmonie La Semeuse de Cusset veranstaltet ihr traditionelles Konzert zu Ehren der Heiligen Cäcilie, der christlichen Schutzheiligen der Musik und der Musiker, am Samstag, den 29. November 2025 um 18 Uhr in der Kirche Saint-Saturnin.
Italiano :
L’Harmonie la Semeuse de Cusset organizza il suo tradizionale concerto per celebrare Sainte-Cécile, patrona della musica e dei musicisti, sabato 29 novembre 2025 alle 18.00 nell’Église Saint-Saturnin.
Espanol :
La Harmonie la Semeuse de Cusset organiza su tradicional concierto para celebrar Sainte-Cécile, patrona de la música y de los músicos, el sábado 29 de noviembre de 2025 a las 18.00 h en la Église Saint-Saturnin.
