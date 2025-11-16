CONCERT SAINTE CÉCILE PATRONNE DES MUSICIENS Saint-Pargoire
CONCERT SAINTE CÉCILE PATRONNE DES MUSICIENS Saint-Pargoire dimanche 16 novembre 2025.
CONCERT SAINTE CÉCILE PATRONNE DES MUSICIENS
5 rue du château Saint-Pargoire Hérault
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Harmonie des 2 Rives vous propose en concert, l’animation de la célébration religieuse
5 rue du château Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01
English :
Harmonie des 2 Rives offers concert entertainment for religious celebrations
German :
Harmonie des 2 Rives bietet Ihnen im Konzert die Gestaltung der religiösen Feier an
Italiano :
Harmonie des 2 Rives vi propone un concerto per animare le vostre celebrazioni religiose
Espanol :
Harmonie des 2 Rives le ofrece un concierto para animar sus celebraciones religiosas
