CONCERT SAINTE CÉCILE PATRONNE DES MUSICIENS

5 rue du château Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Harmonie des 2 Rives vous propose en concert, l’animation de la célébration religieuse

5 rue du château Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01

English :

Harmonie des 2 Rives offers concert entertainment for religious celebrations

German :

Harmonie des 2 Rives bietet Ihnen im Konzert die Gestaltung der religiösen Feier an

Italiano :

Harmonie des 2 Rives vi propone un concerto per animare le vostre celebrazioni religiose

Espanol :

Harmonie des 2 Rives le ofrece un concierto para animar sus celebraciones religiosas

L’événement CONCERT SAINTE CÉCILE PATRONNE DES MUSICIENS Saint-Pargoire a été mis à jour le 2025-11-07 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT