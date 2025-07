Concert Sainte-Thérèse et les missions Église Saint-Guillaume Pleurtuit

Église Saint-Guillaume Rue de l’Abbé Jean Pottier Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Concert de l’Ensemble PUERI TERESIAE.

Ce concert spirituel a été imaginé et sera interprété par les 35 adultes et les 20 enfants d’une même famille. Des œuvres vocales allant du Libbre Vermeil de Montserrat, à Mendelssohn, Scheidt ou Rutter seront chantées par le grand-chœur mixte, le chœur d’enfants, et les chœurs à voix égales. Ils seront accompagnés par divers instruments ainsi que par l’orgue de l’église.

Libre participation aux frais du chœur. .

Église Saint-Guillaume Rue de l’Abbé Jean Pottier Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 03 09 27

