Concert Salade

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-08

À l’instar de Jean Wiener (pianiste, compositeur et organisateur de concerts), 84 flûtistes alsaciens et lorrains sont heureux de vous inviter à leur concert salade dans la Grande Nef de Dimanche sans fin à la suite de leur représentation à l’Aubette à Strasbourg. (Re)découvrez le bouillonnement artistique et culturel français des années 1920 à travers les musiques de Satie, du Groupe des 6, et tant d’autres.

Ce concert salade est la restitution de la rencontre des classes de flûte traversière de Juliette Dominski (CRR de Metz), Manon Pac (CRR de Metz), Hélène Bastian-Rolin (École de musique d’Erstein) et Cédric Delesse (École de musique St-Thomas de Strasbourg).

Entrée libre sur présentation du billet d’entrée du jour.Tout public

14 .

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Following in the footsteps of Jean Wiener (pianist, composer and concert organizer), 84 flautists from Alsace and Lorraine are delighted to invite you to their salad concert in the Grande Nef of Dimanche sans fin, following their performance at the Aubette in Strasbourg. (Re)discover the French artistic and cultural ferment of the 1920s through the music of Satie, the Groupe des 6, and many others.

This salad concert is the result of a meeting between the flute classes of Juliette Dominski (Metz CRR), Manon Pac (Metz CRR), Hélène Bastian-Rolin (Erstein music school) and Cédric Delesse (St-Thomas music school, Strasbourg).

Free admission on presentation of the day?s admission ticket.

L’événement Concert Salade Metz a été mis à jour le 2026-01-22 par AGENCE INSPIRE METZ