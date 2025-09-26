Concert Salamandra’s Chalon-sur-Saône
Concert Salamandra’s Chalon-sur-Saône vendredi 26 septembre 2025.
Concert Salamandra’s
Bar le Niepce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Concert du groupe de rock français Salamandra’s. .
Bar le Niepce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert Salamandra’s
German : Concert Salamandra’s
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Salamandra’s Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I