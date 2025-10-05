Concert Salsa Mil Sabores – Péniche El Alamein Bateau El Alamein Paris

Concert Salsa Mil Sabores – Péniche El Alamein Bateau El Alamein Paris dimanche 5 octobre 2025.

MIL SABORES est un collectif de 13 musiciens de Paris et d’ailleurs (enfin, de banlieues aussi rouges que Cuba), réunis depuis 5 ans autour d’une passion commune : faire perdurer les standards de la salsa dura de Porto Rico et de New York.

À travers un répertoire fidèle à la tradition, le groupe explore aussi les couleurs des cumbias, plenas et bombas. Une immersion authentique et festive dans les musiques afro-caribéennes.

Leur but : faire danser, toujours !

Concert salsa live et soirée dansante avec le groupe Mil Sabores

Le dimanche 05 octobre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

PAF : 10€ en prévente / 12€ sur place (attention jauge un peu limitée, ça prend de la place les danseurs !)

Tout public.

Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris

https://fb.me/e/67NmmX0vM milsaboresalsa@gmail.com https://www.facebook.com/MilSabores.Salsa/ https://www.facebook.com/MilSabores.Salsa/