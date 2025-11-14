Concert Salsa SON’RISA Troyes

Concert Salsa SON’RISA

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : 2025-11-14

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

SON’RISA est le fruit de la rencontre de neuf musiciens aux parcours et influences multiples réunis autour d’une passion commune pour les musiques latines.

Le groupe vous propose de découvrir ou redécouvrir les incontournables de la musique cubaine et de la musique latin- jazz en puisant son inspiration auprès de compositeurs et musiciens de renom tels Célia Cruz, Ray Baretto, Tito Puente, Ruben Blades…



Aurore Tchernomoroff Chant lead,danse

Raphaël Fauquier Saxophone, choeur, direction artistique

Christine Maffeis Flûte traversière, choeur

Christophe Charles Saxophone, chœur

Damien Hennicker Trombone

Enzo Charles Clavier

Teddy Moire Basse

Eric Varache Batterie

Gaël Leprince Percussions



La Salsa de SON’RISA est un feu d’artifice qui mélange la joie de vivre, le lyrisme, l’énergie,une sauce élaborée avec des épices tantôt piquantes, séduisantes , poétiques mais toujours dansantes.

Ce cocktail explosif composé de rythmes endiablés, d’une section de cuivres aux arrangements raffinés, de choros enjoués sublimés par la voix et la présence scénique de sa chanteuse saura plaire aussi bien aux mélomanes qu’aux danseurs. .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est

