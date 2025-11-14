Concert Salsa SON’RISA Troyes
Concert Salsa SON’RISA
Théâtre Le Quai Troyes Aube
Début : 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
SON’RISA est le fruit de la rencontre de neuf musiciens aux parcours et influences multiples réunis autour d’une passion commune pour les musiques latines.
Le groupe vous propose de découvrir ou redécouvrir les incontournables de la musique cubaine et de la musique latin- jazz en puisant son inspiration auprès de compositeurs et musiciens de renom tels Célia Cruz, Ray Baretto, Tito Puente, Ruben Blades…
Aurore Tchernomoroff Chant lead,danse
Raphaël Fauquier Saxophone, choeur, direction artistique
Christine Maffeis Flûte traversière, choeur
Christophe Charles Saxophone, chœur
Damien Hennicker Trombone
Enzo Charles Clavier
Teddy Moire Basse
Eric Varache Batterie
Gaël Leprince Percussions
La Salsa de SON’RISA est un feu d’artifice qui mélange la joie de vivre, le lyrisme, l’énergie,une sauce élaborée avec des épices tantôt piquantes, séduisantes , poétiques mais toujours dansantes.
Ce cocktail explosif composé de rythmes endiablés, d’une section de cuivres aux arrangements raffinés, de choros enjoués sublimés par la voix et la présence scénique de sa chanteuse saura plaire aussi bien aux mélomanes qu’aux danseurs. .
Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est
