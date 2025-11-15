Concert Salut les jeunes talents !

69 rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

– 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Ils ont réussi le casting, maintenant venez les écouter en live sur scène !

La 8ème édition de la soirée Salut les jeunes talents revient pour permettre à de jeunes chanteuses et chanteurs de se produire sur scène dans des conditions de Live avec des musiciens et des accompagnateurs. Une soirée riche en émotions et en frissons!

L’association Mélodies en Scènes organise la 8ème édition le samedi 15 novembre à 20h30 à la salle 7-77.

Les chanteurs ont été sélectionnés au préalable par un casting. Ils ont une seule et même passion qui les anime celle de chanter ! Venez les écouter et les ovationner ! Ils seront sur scène accompagnés par des musiciens.

Une belle soirée en perspective qui n’attend que vous !

Réservations coiffure Libertif Olemps 5 .

69 rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 mairie@olemps.fr

English :

They’ve passed the casting, now come and hear them live on stage!

German :

Sie haben das Casting bestanden, jetzt kommen Sie und hören Sie sie live auf der Bühne!

Italiano :

Hanno superato il casting, ora venite a sentirli dal vivo sul palco!

Espanol :

Han pasado el casting, ¡ahora ven a escucharlos en directo en el escenario!

L’événement Concert Salut les jeunes talents ! Olemps a été mis à jour le 2025-10-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)