Concert: Salut les Keupons (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Concert: Salut les Keupons (Centre culturel)
31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Groupe de reprises des tubes des yéyé (époque salut les copains) en pop punk !
Salut Les Keupons jouent sur l’humour, la dérision, la nostalgie, tout cela dans une ambiance festive.
Entrée participative .
31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
