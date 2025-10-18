Concert: Salut les Keupons (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Concert: Salut les Keupons (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde samedi 18 octobre 2025.

Concert: Salut les Keupons (Centre culturel)

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Groupe de reprises des tubes des yéyé (époque salut les copains) en pop punk !

Salut Les Keupons jouent sur l’humour, la dérision, la nostalgie, tout cela dans une ambiance festive.

Entrée participative .

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

English : Concert: Salut les Keupons (Centre culturel)

German : Concert: Salut les Keupons (Centre culturel)

Italiano :

Espanol : Concert: Salut les Keupons (Centre culturel)

L’événement Concert: Salut les Keupons (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-23 par Brive Tourisme