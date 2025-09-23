Concert Salvatore Adamo Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Concert Salvatore Adamo Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne samedi 21 février 2026.
Concert Salvatore Adamo
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : 2026-02-21
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 22:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Tout public
Tombe la neige , Vous permettez, Monsieur , Les filles du bord de mer , Mes mains sur tes hanches … Qui n’a pas chantonné les succès de Salvatore Adamo ? Depuis les années 60, il n’a jamais cessé d’enregistrer des disques d’une exigence rare. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr
English : Concert Salvatore Adamo
L’événement Concert Salvatore Adamo Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne