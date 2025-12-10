Concert Sam sauvage Lucé
Concert Sam sauvage Lucé jeudi 9 avril 2026.
Concert Sam sauvage
19 Place du 19 mars Lucé Eure-et-Loir
Tarif : 24 – 24 – EUR
Début : Jeudi 2026-04-09 20:30:00
fin : 2026-04-09 21:45:00
2026-04-09
Sam Sauvage, c’est du charisme à l’état pur!
Une voix grave et magnétique, une énergie débordante et des refrains qui restent en tête. Avec sa chevelure ébouriffée et sa gestuelle dégingandée, ce jeune artiste de 25 ans électrise la scène et captive instantanément son public. Un talent à découvrir absolument ! 24 .
19 Place du 19 mars Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16
English :
Sam Sauvage is pure charisma!
