Concert Sam sauvage

19 Place du 19 mars Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Jeudi 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09 21:45:00

2026-04-09

Sam Sauvage, c’est du charisme à l’état pur!

Une voix grave et magnétique, une énergie débordante et des refrains qui restent en tête. Avec sa chevelure ébouriffée et sa gestuelle dégingandée, ce jeune artiste de 25 ans électrise la scène et captive instantanément son public. Un talent à découvrir absolument ! 24 .

+33 2 37 25 68 16

English :

Sam Sauvage is pure charisma!

L’événement Concert Sam sauvage Lucé a été mis à jour le 2025-12-10 par OT CHARTRES