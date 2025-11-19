Concert – Sam Wills + Naël Kaced Le Hasard Ludique Paris

Concert – Sam Wills + Naël Kaced Le Hasard Ludique Paris mercredi 19 novembre 2025.

Sam Wills, né en Grande-Bretagne, est l’une des voix les plus prometteuse de la soul et du R&B britanniques connus pour leur mélange de voix riches, de production complexe et d’écriture intemporelle.

Son premier album, Breathe, sorti à l’été 2021, a été écouté plus de 400 millions de fois dans le monde.

Le single « Traingazing » est devenu un succès viral sur TikTok et Instagram, consolidant la place de Sam en tant qu’étoile montante.

+ Naël Kaced (1e partie)

Né sourd, Naël Kaced transforme la contradiction en création. Trouble in Slumberland oscille entre pop, rock et RnB, un voyage sonore à travers le chagrin, les rêves et la rébellion. Tout au long de l’EP, Naël transforme la vulnérabilité en puissance, mêlant mélodies éthérées, guitares distordues et voix cinématographiques qui oscillent entre prière et cri. Soutenu par la FAIR, le FIP et Tsugi Radio, Naël célébrera la sortie de son album avec un concert à Paris le 14 novembre.

Sam Wills et Naël Kaced en concert au Hasard Ludique le 19 novembre !

Le mercredi 19 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

