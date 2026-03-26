concert Samba de la Muerte SAMBIKE Champsecret
concert Samba de la Muerte SAMBIKE Champsecret jeudi 2 avril 2026.
concert Samba de la Muerte SAMBIKE
salle des fêtes Champsecret Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Concert du groupe de musique Samba De La Muerte, dans le cadre de la tournée Sambike .
Pour clôturer la tournée nationale de l’album Ornament (sorti en septembre 2023) et célébrer les 10 ans de Colors, leur tout premier disque, Samba De La Muerte a imaginé une tournée itinérante à vélo de Caen (Calvados) vers le département de l’Orne.
SAMBIKE est un voyage musical et cycliste ! 10 jours 10 concerts à travers les
lieux qui ont marqué l’histoire du groupe. Une aventure qui mêle concert,
rencontre, atelier et dessin.
Pour clôturer la tournée nationale de l’album Ornament (sorti en septembre 2023) et
célébrer les 10 ans Colors, leur tout premier disque, Samba De La Muerte a imaginé
une tournée itinérante à vélo de Caen (Calvados) vers le département de l’Orne.
Ce territoire, cher à Adrien Leprêtre, auteur et compositeur, est à la fois celui de son
enfance et une source d’inspiration essentielle les sons de la nature et des forêts
locales ont nourri la matière sonore de leur dernier opus.
Dix jours de voyages en dix étapes, 270 kilomètres, trois musiciens, une illustratrice et
un vélociste à la rencontre des gens et des paysages ornais. Un voyage intime porté
par un moyen de transport intemporel et respectueux de l’environnement.
Dans un circuit dont les distances ne dépassent pas 50 km, parcouru à vélo, l’équipe
propose à chaque étape un concert de Samba De La Muerte. Chaque jour, avant le
concert, des ateliers de réparation de vélo “sauvages” sont mis en place au cœur des
places de villages conseils, petites réparations et échanges ouverts à toutes et tous.
Le projet s’accompagne également de convois à vélo et de temps de rencontre autour
des mobilités douces.
Sambike proposera même une conférence sur la Mobilité Douce dont les intervenants sont
– Brice Pézeril (un de nos fidèles bénévoles) vélotaff, ultra longue distance VTT
– Gildas Lemardelé réparateur vélo
Le groupe proposera ensuite une rétrospective de son répertoire en français et en anglais, dans une formule acoustique originale (guitare, accordéon et percussions), pensée spécialement pour cette tournée et à l’image des débuts du groupe.
Tout au long du voyage, l’illustratrice Alice Dufay qui a réalisé l’affiche de la tournée accompagnera le groupe afin de récolter, à travers ses crayons, des anecdotes de route, de concerts, de rencontres avec le public et les habitants.
Suivez la tournée https://www.instagram.com/sambadelamuerte/
La playlist de la tournée dans ce lien
Et en cliquant sur ce lien les vidéos du groupe.
Début du concert à 18h à la salle des fêtes de Champsecret
Inspirez-vous de SAMBIKE pour vous aussi venir à vélo assister à ce concert de clôture de leur tournée ! .
salle des fêtes Champsecret 61700 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : concert Samba de la Muerte SAMBIKE
L’événement concert Samba de la Muerte SAMBIKE Champsecret a été mis à jour le 2026-03-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Champsecret (Orne)
- Randos 61 Balade autour des Forges de Varenne Parking des Forges de Varenne Champsecret 25 avril 2026
- Fête de la randonnée Promenade autour des forges de Varenne les forges de varennes Champsecret 25 avril 2026
- Portes ouvertes de l’association les compagnons du sentier Champsecret 26 avril 2026
- Découverte du patrimoine minier et sidérurgique du bocage et son histoire Forges de Varenne Champsecret 4 mai 2026