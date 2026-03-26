concert Samba de la Muerte SAMBIKE Champsecret

concert Samba de la Muerte SAMBIKE

salle des fêtes Champsecret Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Concert du groupe de musique Samba De La Muerte, dans le cadre de la tournée Sambike .

Pour clôturer la tournée nationale de l’album Ornament (sorti en septembre 2023) et célébrer les 10 ans de Colors, leur tout premier disque, Samba De La Muerte a imaginé une tournée itinérante à vélo de Caen (Calvados) vers le département de l’Orne.

SAMBIKE est un voyage musical et cycliste ! 10 jours 10 concerts à travers les

lieux qui ont marqué l’histoire du groupe. Une aventure qui mêle concert,

rencontre, atelier et dessin.

Pour clôturer la tournée nationale de l’album Ornament (sorti en septembre 2023) et

célébrer les 10 ans Colors, leur tout premier disque, Samba De La Muerte a imaginé

une tournée itinérante à vélo de Caen (Calvados) vers le département de l’Orne.

Ce territoire, cher à Adrien Leprêtre, auteur et compositeur, est à la fois celui de son

enfance et une source d’inspiration essentielle les sons de la nature et des forêts

locales ont nourri la matière sonore de leur dernier opus.

Dix jours de voyages en dix étapes, 270 kilomètres, trois musiciens, une illustratrice et

un vélociste à la rencontre des gens et des paysages ornais. Un voyage intime porté

par un moyen de transport intemporel et respectueux de l’environnement.

Dans un circuit dont les distances ne dépassent pas 50 km, parcouru à vélo, l’équipe

propose à chaque étape un concert de Samba De La Muerte. Chaque jour, avant le

concert, des ateliers de réparation de vélo “sauvages” sont mis en place au cœur des

places de villages conseils, petites réparations et échanges ouverts à toutes et tous.

Le projet s’accompagne également de convois à vélo et de temps de rencontre autour

des mobilités douces.

Sambike proposera même une conférence sur la Mobilité Douce dont les intervenants sont

– Brice Pézeril (un de nos fidèles bénévoles) vélotaff, ultra longue distance VTT

– Gildas Lemardelé réparateur vélo

Le groupe proposera ensuite une rétrospective de son répertoire en français et en anglais, dans une formule acoustique originale (guitare, accordéon et percussions), pensée spécialement pour cette tournée et à l’image des débuts du groupe.

Tout au long du voyage, l’illustratrice Alice Dufay qui a réalisé l’affiche de la tournée accompagnera le groupe afin de récolter, à travers ses crayons, des anecdotes de route, de concerts, de rencontres avec le public et les habitants.

Suivez la tournée https://www.instagram.com/sambadelamuerte/

La playlist de la tournée dans ce lien

Et en cliquant sur ce lien les vidéos du groupe.

Début du concert à 18h à la salle des fêtes de Champsecret

Inspirez-vous de SAMBIKE pour vous aussi venir à vélo assister à ce concert de clôture de leur tournée ! .

salle des fêtes Champsecret 61700 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

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English : concert Samba de la Muerte SAMBIKE

L’événement concert Samba de la Muerte SAMBIKE Champsecret a été mis à jour le 2026-03-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne