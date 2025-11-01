Concert Samedi live music au Lounge avec le duo Glitch Le Lounge Villeréal

Concert Samedi live music au Lounge avec le duo Glitch Le Lounge Villeréal samedi 1 novembre 2025.

Concert Samedi live music au Lounge avec le duo Glitch

Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Des titres qui vous accrochent et font écho… un duo atypique Pop et Folk aux accents Rock.

Nombre de places limité, réservation fortement conseillée.

Accueil dans un cadre cosy avec bar à cocktail , vins , champagnes et petite restauration sur place.

Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 83 89 62

English : Concert Samedi live music au Lounge avec le duo Glitch

Tracks that grab you and echo… an atypical Pop and Folk duo with a Rock accent.

Limited number of places, booking strongly advised.

We welcome you in a cosy setting with a cocktail bar, wines, champagnes and snacks.

German : Concert Samedi live music au Lounge avec le duo Glitch

Titel, die ins Ohr gehen und ein Echo auslösen? ein atypisches Pop- und Folk-Duo mit Rock-Akzenten.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung dringend empfohlen.

Empfang in einem gemütlichen Rahmen mit Cocktailbar, Wein, Champagner und kleinen Snacks vor Ort.

Italiano :

Brani che catturano l’attenzione e risuonano? un duo atipico di Pop e Folk con un accento Rock.

Posti limitati, si consiglia vivamente la prenotazione.

Vi accogliamo in un ambiente accogliente con cocktail bar, vini, champagne e snack.

Espanol :

Temas que llaman la atención y resuenan… un dúo atípico de Pop y Folk con acento Rock.

Número de plazas limitado, se recomienda encarecidamente reservar.

Le damos la bienvenida en un ambiente acogedor con un bar de cócteles, vinos, champanes y aperitivos.

