Concert Samson’s Club Café Martin Romans-sur-Isère
Concert Samson’s Club Café Martin Romans-sur-Isère vendredi 27 février 2026.
Concert Samson’s Club
Café Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 21:30:00
Date(s) :
2026-02-27
La MJC de Romans accueillera un rendez-vous musical prometteur avec le concert du Samson-Club, tout nouveau groupe de jazz de la région.
Café Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr
English :
The MJC in Romans will host a promising musical rendezvous with the Samson-Club, a brand-new jazz group from the region.
L’événement Concert Samson’s Club Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme