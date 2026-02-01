Concert Samson’s Club Café Martin Romans-sur-Isère

Concert Samson’s Club Café Martin Romans-sur-Isère vendredi 27 février 2026.

Concert Samson’s Club

Café Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 21:30:00

Date(s) :
2026-02-27

La MJC de Romans accueillera un rendez-vous musical prometteur avec le concert du Samson-Club, tout nouveau groupe de jazz de la région.
  .

Café Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00  contact@mjc-robert-martin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MJC in Romans will host a promising musical rendezvous with the Samson-Club, a brand-new jazz group from the region.

L’événement Concert Samson’s Club Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme