CONCERT SAMUEL COVEL ET LULA HELDT SOIRÉE CLUB DES TRANSES CÉVENOLES Ganges

CONCERT SAMUEL COVEL ET LULA HELDT SOIRÉE CLUB DES TRANSES CÉVENOLES
Café du théâtre Albarède Ganges Hérault
Une soirée club organisée en complicité avec le Théâtre Albarède .
Une soirée club organisée en complicité avec le Théâtre Albarède et dédiée à la découverte de deux artistes exceptionnels.
8 novembre 2025
⏰ Ouverture des portes à 19H30 concert à 20H30
Café du Théâtre Albarède • Ganges
️ Tarif unique 5€ tout public
Buvette et assiette gourmande sur place par Les Transes Cévenoles
Pour rejoindre cette soirée club n’hésitez pas à publier vos demandes et annonces de covoiturage sur cet évènement.
Avec le Club, les Transes Cévenoles proposent tout au long de l’année des concerts autour de la diversité de la création musicale en région .
Café du théâtre Albarède Ganges 34190 Hérault Occitanie contact@leselvis.org
