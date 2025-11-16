Concert Sam’usique à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Concerts du collectif SAM. Le collectif de soutien aux personnes migrantes, vous invite à un après-midi musical avec Blunder-cover (rock pop), le quartet saxo de L, Alain Revet (chanteur musicien) et le Trac et la chorale de l’UIA de Vire Normandie. Billetterie sur place, réservation conseillée.

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 27 91 22 15 alegrain@wanadoo.fr

English : Concert Sam’usique à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie

Concerts by the SAM collective. The collective supporting migrants invites you to an afternoon of music with Blunder-cover (rock pop), the L sax quartet, Alain Revet (singer-musician) and the Trac and UIA choir from Vire Normandie. Tickets available on site, booking recommended.

German :

Konzerte des SAM-Kollektivs. Das Kollektiv zur Unterstützung von Migranten, lädt Sie zu einem musikalischen Nachmittag mit Blunder-cover (Rock Pop), dem Saxofonquartett von L, Alain Revet (Sänger und Musiker) und le Trac und dem Chor der UIA von Vire Normandie ein. Eintrittskarten vor Ort, Reservierung empfohlen.

Italiano :

Concerti del collettivo SAM. Il collettivo di sostegno ai migranti vi invita a un pomeriggio di musica con Blunder-cover (rock pop), il quartetto L sax, Alain Revet (cantante-musicista) e il coro Trac e UIA di Vire Normandie. Biglietti disponibili sul posto, si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Conciertos del colectivo SAM. El colectivo de apoyo a los emigrantes le invita a una tarde de música con Blunder-cover (rock pop), el cuarteto de saxos L, Alain Revet (cantante-músico) y el coro Trac y UIA de Vire Normandie. Entradas disponibles in situ, se recomienda reservar.

