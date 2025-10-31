Concert – Samy Decoster & Digital Sauvage La Ruelle Ségur-le-Château

Billetterie en ligne ou directement sur place le jour J

On connaissait Sammy Decoster, soliste sans concession, duettiste hors sentier avec Facteurs Chevaux, et conducteur intermittent de la foudre chez d’autres artistes. Aujourd’hui, on le découvre avec Marion Perrichet alias Digitale Sauvage, sa compagne de cœur, ailes déployées, à la croisée du folk des sixties, de l’americana et de la pop psychédélique, célébrant leurs noces musicales.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Samy Decoster & Digital Sauvage – folk rock Concert Folk