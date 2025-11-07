Concert SAN-NOM, Ulysse Maison d’artistes Granville Granville

Concert à l’Archipel SAN-NOM, Ulysse Maison d’artistes

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 21:45:00

Date(s) :

2025-11-07

Musiques actuelles concert debout tout public.

Avec Jean’s Tonic, groupe issu de l’atelier de musiques actuelles amplifiées de l’EIM en première partie.

Les sept jeunes musiciens, accompagnés d’une section de cuivres ne manqueront pas de vous faire chanter et danser sur des reprises bien connues du répertoire populaire français et anglo-saxon.

Écrire pour ne pas mourir est le credo de San-Nom. Capable de textes drôles, tendres, ou engagés, il n’oublie jamais de les poser sur des musiques où l’on ne s’ennuiera jamais. Trop simple de mettre San-Nom dans une case Vald/Orelsan lui qui sample François Béranger ou qui nomme un de ses titres Léo Ferré . La guitare en étendard, protégé par le chapeau de cow-boy et les santiags, il n’a pas peur de mettre en chansons ses peurs afin que tout le monde puisse s’y reconnaître. .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

English : Concert à l’Archipel SAN-NOM, Ulysse Maison d’artistes

