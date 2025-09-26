Concert San Sehya Café associatif le Chauffe-savates Mâlain
Concert San Sehya
Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26 22:00:00
2025-09-26
Poète oral, raconteur d’histoires, SAN-SEYHA fait danser les mots
entre chanson, slam et spoken word sur des airs de pop urbaine.
Nourri par de multiples influences, il trouve son identité au
croisement entre Gaël Faye et Lavilliers… entre MC Solaar et
Stromae.
Son duo sur scène avec Johan Baron (piano/machines) est un
métissage singulier de pulsations et de poésie entre urbanité et
mélodie. .
Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org
Concert San Sehya
Concert San Sehya
