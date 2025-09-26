Concert San Sehya Café associatif le Chauffe-savates Mâlain

Concert San Sehya Café associatif le Chauffe-savates Mâlain vendredi 26 septembre 2025.

Concert San Sehya

Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Poète oral, raconteur d’histoires, SAN-SEYHA fait danser les mots

entre chanson, slam et spoken word sur des airs de pop urbaine.

Nourri par de multiples influences, il trouve son identité au

croisement entre Gaël Faye et Lavilliers… entre MC Solaar et

Stromae.

Son duo sur scène avec Johan Baron (piano/machines) est un

métissage singulier de pulsations et de poésie entre urbanité et

mélodie. .

Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org

