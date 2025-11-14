Concert San Seyha Johan Baron MLAC Clamecy
Concert San Seyha Johan Baron
MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre
Début : 2025-11-14 19:30:00
fin : 2025-11-14 23:00:00
2025-11-14
La Mlac et Youz Production présentent San-Seyha (chanson, slam et spoken word sur des airs de pop) et Johan Baron (piano et machines) en concert pour la sortie du nouvel album Térami. Métissage singulier de pulsations et de poésie entre urbanité et mélodie Concert offert par la Municipalité A partir de 19h30 Buvette Petite restauration proposée par l’association Solidarité Migrants-HN Concert à 20h30 Renseignements et réservations 03 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr .
MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr
