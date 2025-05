Concert Sanctuary – Ambrugeat, 13 juin 2025 20:30, Ambrugeat.

Concert Sanctuary 5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat

13 juin 2025 20:30

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Du black metal aux atmosphères intriguantes

Sanctuary est un groupe de metal extrême parisien. Influencé par les plus grands groupes du genre tels que Behemoth, Dimmu Borgir, Children of Bodom, Opeth ou encore Immortal et Carach Angren, Sanctuary crée une atmosphère sombre et froide dans sa musique, se définissant à l'origine comme un groupe de black metal symphonique. Atmosphères, mélodies et symphonies fusionnent dans un mélange où les claviers occupent une place particulière.

place particulière.

Participation libre

Boisson et petite restauration sur place.

5 Rue Saint-Salvy

5 Rue Saint-Salvy, Ambrugeat 19250 Corrèze

