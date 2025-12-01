Concert, Sand & Folks Théâtre Millandy Luçon

Concert, Sand & Folks

Concert Folk Rock

Notre coup de cœur ….

Sand and Folks est une artiste vendéenne émergente au carrefour de la Folk et du Rock. Elle a créé son univers musical en mettant en musique des écrits cachés dans un calepin depuis des années. Sa rencontre fructueuse avec le guitariste compositeur Neal Black marque un tournant déterminant donnant une vie à ses premières compositions. En collaboration avec Michaal Benjelloun, elle développe son répertoire. La consécration arrive en 2023, lorsqu’elle est propulsée en tête d’affiche sur le Festival Huch and Groll. Son premier EP Sunny Day sort en octobre 2024.

Sand and Folks est le coup de cœur de la direction. Elle se produit sur diverses scènes captivant le public par son talent multiple et son authenticité.

Théâtre Millandy 9, rue de l'Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée

