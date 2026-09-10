CONCERT SANDIZ Cazaunous
vendredi 27 novembre 2026 · Cazaunous
Informations pratiques
Cazaunous
CONCERT SANDIZ
CAFÉ ASSOCITATIF LO CAZAU Cazaunous Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Sandiz – Duo piano voix au féminin.
Porté par deux voix féminines et un piano, ce duo marie douceur, énergie, émotion et groove pour revisiter des succès intergénérationnels. L’ensemble crée une atmosphère à la fois chaleureuse et élégante, où l’écoute, le plaisir de la musique et la complicité avec le public sont à l’honneur.
Concert Tout public : 2h30. .
CAFÉ ASSOCITATIF LO CAZAU Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sandiz? An all-female piano-and-vocal duo.
L’événement CONCERT SANDIZ Cazaunous a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE