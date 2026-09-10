Informations pratiques

Cazaunous

CONCERT SANDIZ

CAFÉ ASSOCITATIF LO CAZAU Cazaunous Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Sandiz – Duo piano voix au féminin.

Porté par deux voix féminines et un piano, ce duo marie douceur, énergie, émotion et groove pour revisiter des succès intergénérationnels. L’ensemble crée une atmosphère à la fois chaleureuse et élégante, où l’écoute, le plaisir de la musique et la complicité avec le public sont à l’honneur.

Concert Tout public : 2h30. .

CAFÉ ASSOCITATIF LO CAZAU Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Sandiz? An all-female piano-and-vocal duo.

L’événement CONCERT SANDIZ Cazaunous a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE