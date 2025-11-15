Concert Sandra Nkaké Le Cargo de Nuit Arles

Concert Sandra Nkaké

Samedi 15 novembre 2025 de 20h à 23h15. Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 23.5 – 23.5 – 23.5 EUR

Pour les 30 ans du Cargo de Nuit de Arles, Sandra Nkaké, artiste complète et rayonnante et trio ELLES , vous invite à une expérience musicale exceptionnelle!!

Voix puissante, magnétique, et présence scénique à couper le souffle, elle mêle avec passion engagement et émotion dans chaque note. En compagnie de son trio ELLES, avec Paul Colomb au violoncelle et Jî Drû à la flûte traversière, elle nous offre une parenthèse sensible, acoustique et engagée, célébrant la force des créations féminines.

Laissez-vous emporter par cette aventure musicale qui interroge notre rapport au son et à la vie, et qui vous donnera, à coup sûr, une dose d’énergie et d’espoir ! Avec sa force de conviction et son tempérament de feu, Sandra Nkake ne laissera personne indifférent. Son concert, c’est une explosion de joie, d’émotion et de liberté une soirée où la vie devient encore plus belle !

Ne manquez pas cette fête musicale unique ! .

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For the 30th anniversary of the Cargo de Nuit in Arles, Sandra Nkaké and her trio ELLES invite you to an exceptional musical experience!

German :

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Cargo de Nuit in Arles lädt Sandra Nkaké, die Künstlerin mit dem Trio ELLES, Sie zu einer außergewöhnlichen musikalischen Erfahrung ein!

Italiano :

Per il 30° anniversario del Cargo de Nuit di Arles, Sandra Nkaké, artista completa e radiosa, e il trio ELLES vi invitano a un’esperienza musicale eccezionale!

Espanol :

Con motivo del 30 aniversario del Cargo de Nuit de Arles, Sandra Nkaké, artista completa y radiante, y su trío ELLES, le invitan a una experiencia musical excepcional.

