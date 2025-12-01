Concert Sandra Nkaké + Xameleon (1e partie) Lignières

Concert Sandra Nkaké + Xameleon (1e partie)

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif : 26 EUR

Date : Samedi 2026-04-04

2026-04-04

Une soirée concert entre chanson folk et soul aux Bains Douches avec Sandra Nkaké et Xameleon en 1ère partie.

Entre mélancolie folk et accents soul, la flamboyante Sandra Nkaké cisèle un concert en forme d’hommage aux compositrices et artistes femmes qu’elle a croisées ou qui l’ont inspirée. Elle interprète ici des chansons de liberté et d’émancipation dans l’intimité d’un trio acoustique (flûte et violoncelle) au service d’une émotion vibrante.

Entre indie pop et chanson française, Xameleon vogue sur des courants au tempo léger, accompagné de Tori et Pierre, de boîtes à rythmes et synthés des années 80. Le trio invite à un moment suspendu, tout en douceur tranquille. 26 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

An evening of folk and soul at Les Bains Douches, with Sandra Nkaké and Xameleon in 1st part.

