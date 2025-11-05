Concert-sandwich à Laon La Mordue Laon

Concert-sandwich à Laon La Mordue

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-01-22 12:15:00

fin : 2026-01-22 12:55:00

Date(s) :

2026-01-22

La pause déjeuner devient un moment musical à part entière !

Pour ce deuxième rendez-vous des Concerts Sandwich, la Maison des Arts et Loisirs accueille La Mordue. Porté par un accordéon endiablé et une énergie de scène communicative, ce groupe secoue les codes et vous embarque pour une pause déjeuner des plus revigorantes.

Une bulle musicale pleine de vitalité !

Un format court, une ambiance décontractée, et toujours le dessert offert pour finir en beauté…

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 12h15 ! (durée 0h40 sur réservation uniquement, places limitées)

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

The lunch break becomes a musical moment in its own right!

For the second Sandwich Concert, the Maison des Arts et Loisirs welcomes La Mordue. Buoyed by a frenzied accordion and an infectious on-stage energy, this group shakes things up and takes you on an invigorating lunch break.

A musical bubble full of vitality!

A short format, a relaxed atmosphere, and always a complimentary dessert to round things off…

See you in the MAL village hall at 12.15pm! (duration: 0h40 by reservation only, limited seating)

German :

Die Mittagspause wird zu einem vollwertigen musikalischen Moment!

Für den zweiten Termin der Sandwich-Konzerte empfängt das Maison des Arts et Loisirs La Mordue. Getragen von einem wilden Akkordeon und einer ansteckenden Bühnenenergie, schüttelt diese Gruppe die Codes durcheinander und nimmt Sie mit auf eine äußerst belebende Mittagspause.

Eine musikalische Blase voller Vitalität!

Ein kurzes Format, eine entspannte Atmosphäre und immer ein kostenloses Dessert zum Abschluss…

Treffpunkt im Festsaal der MAL um 12:15 Uhr! (Dauer: 0h40 nur mit Reservierung, begrenzte Plätze)

Italiano :

La pausa pranzo diventa un momento musicale a sé stante!

Per questa seconda edizione dei Concerti del Panino, la Maison des Arts et Loisirs accoglie La Mordue. Con una fisarmonica frenetica e un’energia contagiosa sul palco, questo gruppo scuote le cose e vi porta in una pausa pranzo rinvigorente.

Una bolla musicale piena di vitalità!

Un formato breve, un’atmosfera rilassata e sempre un dessert in omaggio per finire in bellezza…

Ci vediamo nella sala del villaggio MAL alle 12.15! (durata: 0h40 solo su prenotazione, i posti sono limitati)

Espanol :

La pausa del almuerzo se convierte en un momento musical por derecho propio

Para esta segunda edición de los Conciertos del Bocadillo, la Maison des Arts et Loisirs recibe a La Mordue. Este grupo, animado por un acordeón frenético y una energía contagiosa sobre el escenario, agitará el ambiente y le hará disfrutar de una pausa para el almuerzo llena de energía.

¡Una burbuja musical llena de vitalidad!

Un formato corto, un ambiente relajado y siempre un postre de cortesía para terminar con broche de oro…

¡Nos vemos en la sala de fiestas del MAL a las 12h15! (duración: 0h40 con reserva previa, plazas limitadas)

