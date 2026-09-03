Concert sandwich Renaud Garcia-Fons La Coupe d’Or Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Concert sandwich Renaud Garcia-Fons

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 13:00:00

fin : 2026-10-02 13:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Renaud Garcia-Fons intègre pour la première fois la voix dans son univers musical avec Blue Maqam, en dialogue avec sa fille Solea, mêlant jazz et traditions méditerranéennes et orientales.

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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Concert sandwich Renaud Garcia-Fons

Renaud Garcia-Fons integrates the voice into his musical universe for the first time with Blue Maqam, in dialogue with his daughter Solea, mixing jazz and Mediterranean and Oriental traditions.

L’événement Concert sandwich Renaud Garcia-Fons Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan