Concert sandwich Renaud Garcia-Fons La Coupe d’Or Rochefort
vendredi 2 octobre 2026 · La Coupe d'Or · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Concert sandwich Renaud Garcia-Fons
La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 13:00:00
fin : 2026-10-02 13:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Renaud Garcia-Fons intègre pour la première fois la voix dans son univers musical avec Blue Maqam, en dialogue avec sa fille Solea, mêlant jazz et traditions méditerranéennes et orientales.
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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com
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English : Concert sandwich Renaud Garcia-Fons
Renaud Garcia-Fons integrates the voice into his musical universe for the first time with Blue Maqam, in dialogue with his daughter Solea, mixing jazz and Mediterranean and Oriental traditions.
L’événement Concert sandwich Renaud Garcia-Fons Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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