Concert Sanseverino & Lise Cabaret Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Concert Sanseverino & Lise Cabaret

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Quand Lise Cabaret rencontre le swing mordant et l’humour de Sanseverino, l’alchimie opère.

Leur duo, à la fois poétique, drôle et engagé, fait dialoguer deux univers singuliers aux sensibilités complémentaires. Guitares manouches, verbe libre et énergie scénique composent un moment rare, vibrant et complice. .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

