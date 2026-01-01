Concert Sanseverino & Lise Cabaret Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
Concert Sanseverino & Lise Cabaret Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains samedi 28 février 2026.
Concert Sanseverino & Lise Cabaret
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
2026-02-28
Quand Lise Cabaret rencontre le swing mordant et l’humour de Sanseverino, l’alchimie opère.
Leur duo, à la fois poétique, drôle et engagé, fait dialoguer deux univers singuliers aux sensibilités complémentaires. Guitares manouches, verbe libre et énergie scénique composent un moment rare, vibrant et complice. .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr
