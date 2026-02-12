Concert SANTA Amiens
Concert SANTA Amiens jeudi 26 mars 2026.
Concert SANTA
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Pop Rock Variété française
Santa a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !
Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon (Paris) et à la Salle Pleyel (Paris) en septembre et décembre 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 !
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
English :
Pop Rock French variety
Santa touched hearts with his huge Popcorn Salé , certified diamond with over 110M streams, and has them dancing with his new track Recommence-moi !
After a huge festival tour this summer, and sold-out dates at Le Trianon (Paris) and Salle Pleyel (Paris) in September and December 2024, she’ll be bringing songs from her debut album Recommence-moi to the Zenith stages in 2025!
