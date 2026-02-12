Concert SANTA

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Pop Rock Variété française

Santa a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !

Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon (Paris) et à la Salle Pleyel (Paris) en septembre et décembre 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 !

Pop Rock Variété française

Santa a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !

Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon (Paris) et à la Salle Pleyel (Paris) en septembre et décembre 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 ! .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pop Rock French variety

Santa touched hearts with his huge Popcorn Salé , certified diamond with over 110M streams, and has them dancing with his new track Recommence-moi !

After a huge festival tour this summer, and sold-out dates at Le Trianon (Paris) and Salle Pleyel (Paris) in September and December 2024, she’ll be bringing songs from her debut album Recommence-moi to the Zenith stages in 2025!

L’événement Concert SANTA Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS