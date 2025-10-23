Concert Santana Garden Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer

Concert Santana Garden Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer jeudi 23 octobre 2025.

Concert Santana Garden

Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:30:00

fin : 2025-10-23 23:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Le Septet Santana Garden sera en concert au club Sept de Jazz du casino JOA de Saint-Pair-sur-mer.

Un clin d’oeil au fabuleux guitariste Carlos SANTANA dans ses années Jazz Rock et ses légendaires albums tels WELCOME ou CARAVANSERAÏ.

SANTANA GARDEN 10 ans de passion pour l’univers mystique de Carlos Santana.

En 2025, le groupe instrumental SANTANA GARDEN célèbre fièrement ses 10 années d’existence, marquées par une fidélité sans faille à l’univers musical unique de Carlos Santana, et plus précisément à sa période jazz fusion, une époque charnière considérée par de nombreux amateurs comme l’apogée artistique du guitariste.

Composé de sept musiciens expérimentés guitare, saxophone, claviers, basse/contrebasse, batterie, congas et timbales le groupe rend hommage à une facette moins connue mais profondément riche de l’œuvre de Santana. Cette période, qui s’étend du début des années 1970 à la fin des années 1980, explore des territoires sonores où se rencontrent le jazz, la musique brésilienne, le latin rock et les rythmes africains, dans une alchimie musicale à la fois spirituelle et festive.

SANTANA GARDEN est aujourd’hui le seul groupe en France à proposer un tribute entièrement consacré à cette période si particulière, avec un répertoire exclusivement issu des albums cultes Caravanserai , Welcome, Borboletta, The Swing of Delight, ainsi que des performances live du projet Carlos Santana & Wayne Shorter Band.

Le son du groupe repose sur une interaction constante et expressive entre la guitare et le saxophone, véritables voix solistes du projet, dialoguant avec un trio percussif (batterie, congas, timbales) aussi énergique que raffiné. Le tout est solidement ancré par la basse/contrebasse et les nappes harmoniques riches des claviers, créant une trame sonore dense, colorée et envoûtante.

Ce choix artistique audacieux, centré sur une période moins grand public , mais jugée par beaucoup comme la plus inspirée, mystique et exigeante de la carrière de Carlos Santana, témoigne de la passion et de l’engagement du groupe pour une musique qui transcende les genres et les époques.

SANTANA GARDEN ne se contente pas de reproduire il réinterprète, fait revivre et transmet l’esprit libre et spirituel d’un artiste majeur, dans une expérience musicale immersive et vibrante, à la fois fidèle et profondément actuelle. .

Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 70 81 42 89 septdejazz@gmail.com

English : Concert Santana Garden

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Santana Garden Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Granville Terre et Mer