Concert Santanights allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle
Concert Santanights allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle samedi 29 novembre 2025.
Concert Santanights
allée Charles Bossi Centre socioculturel Rupt-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Concert hommage à Carlos Santana. Réservations par téléphone ou par mail.Tout public
18 .
allée Charles Bossi Centre socioculturel Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 74 02 15 06 scoparts.spectateurs@gmail.com
English :
Carlos Santana tribute concert. Reservations by phone or e-mail.
German :
Konzert als Hommage an Carlos Santana. Reservierungen per Telefon oder E-Mail.
Italiano :
Concerto tributo a Carlos Santana. Prenotazioni per telefono o e-mail.
Espanol :
Concierto tributo a Carlos Santana. Reservas por teléfono o correo electrónico.
L’événement Concert Santanights Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-10-25 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES