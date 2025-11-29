Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Santanights allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle samedi 29 novembre 2025.

allée Charles Bossi Centre socioculturel Rupt-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 20:30:00
Concert hommage à Carlos Santana. Réservations par téléphone ou par mail.Tout public
allée Charles Bossi Centre socioculturel Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 74 02 15 06  scoparts.spectateurs@gmail.com

English :

Carlos Santana tribute concert. Reservations by phone or e-mail.

German :

Konzert als Hommage an Carlos Santana. Reservierungen per Telefon oder E-Mail.

Italiano :

Concerto tributo a Carlos Santana. Prenotazioni per telefono o e-mail.

Espanol :

Concierto tributo a Carlos Santana. Reservas por teléfono o correo electrónico.

L’événement Concert Santanights Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-10-25 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES