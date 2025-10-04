Concert Santanights Saint-Amarin
Concert Santanights Saint-Amarin samedi 4 octobre 2025.
Concert Santanights
Place des Diables Bleus Saint-Amarin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date et horaire :
Début : Samedi 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Santanights Tribute to Santana, c’est l’énergie et la passion de sept musiciens chevronnés, dont la plupart ont fait leurs armes dans les conservatoires d’Alsace. Après un travail intensif et passionné, ils ont su capturer le son et le groove emblématique du légendaire groupe Santana et de son guitariste mythique.
Pour ce concert au CAP, Santanights sera accompagné d’une section de cuivres.
Leur répertoire riche et varié oscille entre les plus grands standards et des pépites moins connues promettant une expérience musicale aussi dynamique qu’inoubliable !
Pour ce concert au CAP, Santanights sera accompagné d’une section de cuivres. .
Place des Diables Bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 83 08 35
English :
Santanights: Tribute to Santana is the energy and passion of seven seasoned musicians, most of whom studied at the conservatories of Alsace. After intensive and passionate work, they have succeeded in capturing the emblematic sound and groove of the legendary band Santana and its mythical guitarist.
For this concert at CAP, Santanights will be accompanied by a brass section.
German :
Santanights: Tribute to Santana ist die Energie und Leidenschaft von sieben erfahrenen Musikern, von denen die meisten ihre Ausbildung an den Konservatorien des Elsass absolviert haben. Nach intensiver und leidenschaftlicher Arbeit ist es ihnen gelungen, den emblematischen Sound und Groove der legendären Band Santana und ihres legendären Gitarristen einzufangen.
Bei diesem Konzert im CAP werden Santanights von einer Bläsersektion begleitet.
Italiano :
Santanights: Tribute to Santana è l’energia e la passione di sette musicisti esperti, la maggior parte dei quali si è formata nei conservatori dell’Alsazia. Dopo un lavoro intenso e appassionato, hanno catturato il suono e il groove emblematici della leggendaria band Santana e del suo leggendario chitarrista.
Per questo concerto al CAP, i Santanights saranno accompagnati da una sezione di ottoni.
Espanol :
Santanights: Tribute to Santana es la energía y la pasión de siete músicos experimentados, la mayoría de los cuales se curtieron en los conservatorios de Alsacia. Tras un trabajo intenso y apasionado, han conseguido capturar el sonido y el groove emblemáticos de la legendaria banda Santana y de su legendario guitarrista.
Para este concierto en el CAP, Santanights estará acompañado por una sección de metales.
