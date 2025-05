Concert Santi Maria Chants Mariaux de l’Arc Méditerranéen – Saint-Jean-Lespinasse, 25 mai 2025 17:00, Saint-Jean-Lespinasse.

Concert Santi Maria Chants Mariaux de l'Arc Méditerranéen Eglise Saint-Jean-Lespinasse

Début : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Le trio quercynois La Soubirane propose un concert vibrant de chants mariaux issus des traditions de l’Arc Méditerranéen. Ce programme mêle ferveur populaire et solennité sacrée, offrant un voyage musical unique du IIIe au XIXe siècle. Harmonie, féminité et émotion sont au rendez-vous de cette interprétation riche et inspirée

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie +33 6 58 89 86 12

English :

The Quercy-based trio La Soubirane presents a vibrant concert of Marian chants from the traditions of the Mediterranean Arc. The program blends popular fervor and sacred solemnity, offering a unique musical journey from the 3rd to the 19th century. Harmony, femininity and emotion are the hallmarks of this rich and inspired interpretation

German :

Das Trio La Soubirane aus Quercyn bietet ein vibrierendes Konzert mit Mariengesängen aus den Traditionen des Mittelmeerraums. In diesem Programm vermischen sich volkstümliche Inbrunst und sakrale Feierlichkeit und bieten eine einzigartige musikalische Reise vom 3. bis zum 19. Jahrhundert. Jahrhundert. Harmonie, Weiblichkeit und Emotionen sind das Ergebnis dieser reichen und inspirierten Interpretation

Italiano :

Il trio La Soubirane, con sede in Quercy, presenta un vibrante concerto di canti mariani provenienti dalle tradizioni dell’arco mediterraneo. Il programma combina il fervore popolare con la solennità sacra, offrendo un viaggio musicale unico dal III al XIX secolo. Armonia, femminilità ed emozione sono i tratti distintivi di questo spettacolo ricco e ispirato

Espanol :

El trío quercyano La Soubirane presenta un vibrante concierto de cantos marianos procedentes de las tradiciones del Arco Mediterráneo. El programa combina el fervor popular con la solemnidad sagrada, ofreciendo un viaje musical único desde el siglo III al XIX. Armonía, feminidad y emoción son las señas de identidad de este espectáculo rico e inspirado

