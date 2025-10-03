Concert SANTOS PUERTAS & ABDEL B.BOP au Bar à Trucs Lherm
Concert SANTOS PUERTAS & ABDEL B.BOP au Bar à Trucs Lherm vendredi 3 octobre 2025.
Concert SANTOS PUERTAS & ABDEL B.BOP au Bar à Trucs
Le Bourg Lherm Lot
Début : 2025-10-03 19:30:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
L’été est terminé mais pas la saison des concerts ! Venez découvrir vendredi 3 octobre à 20h30 du blues comme on aime, avec *SANTOS PUERTAS & ABDEL B.BOP* !
Depuis plus de vingt ans, Santos Puertas consacre son talent à jouer l’Americana, le blues et la musique roots, et est devenu un musicien respecté et un interprète exceptionnel.
Pour cette soirée, c’est en duo avec Abdel B.Bop à la contrebasse, qu’il nous emmènera sur les routes Américaines de ces musiques !
Le Bourg Lherm 46150 Lot Occitanie +33 6 70 06 28 90 baratrucs46@gmail.com
English :
Summer’s over, but the concert season isn’t! Join us on Friday, October 3 at 8:30 p.m. for blues just the way we like it, with *SANTOS PUERTAS & ABDEL B.BOP*!
For over twenty years, Santos Puertas has devoted his talent to playing Americana, blues and roots music, and has become a respected musician and exceptional performer.
For this evening, it?s in duo with Abdel B.Bop on double bass, that he will take us on the American roads of these musics!
German :
Der Sommer ist vorbei, aber nicht die Konzertsaison! Erleben Sie am Freitag, den 3. Oktober um 20:30 Uhr mit *SANTOS PUERTAS & ABDEL B.BOP* den Blues, den wir lieben!
Seit über 20 Jahren widmet Santos Puertas sein Talent der Americana, dem Blues und der Roots-Musik und hat sich zu einem angesehenen Musiker und außergewöhnlichen Interpreten entwickelt.
An diesem Abend wird er uns im Duo mit Abdel B.Bop am Kontrabass auf eine Reise durch diese Musikrichtungen mitnehmen!
Italiano :
L’estate è finita, ma la stagione dei concerti no! Unitevi a noi venerdì 3 ottobre alle 20.30 per un po’ di blues come piace a noi, con *SANTOS PUERTAS & ABDEL B.BOP*!
Per oltre vent’anni Santos Puertas ha dedicato il suo talento a suonare musica americana, blues e roots, diventando un musicista rispettato e un interprete eccezionale.
Per questa serata, unirà le forze con Abdel B.Bop al contrabbasso per portarci in un tour della scena musicale americana!
Espanol :
Se acabó el verano, ¡pero no la temporada de conciertos! Únete a nosotros el viernes 3 de octubre a las 20:30 para disfrutar del blues como a nosotros nos gusta, con *SANTOS PUERTAS & ABDEL B.BOP*
Durante más de veinte años, Santos Puertas ha dedicado su talento a tocar Americana, blues y música de raíces, y se ha convertido en un músico respetado y un intérprete excepcional.
En esta velada, se unirá a Abdel B.Bop al contrabajo para llevarnos de paseo por la escena musical americana
L’événement Concert SANTOS PUERTAS & ABDEL B.BOP au Bar à Trucs Lherm a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Cahors Vallée du Lot