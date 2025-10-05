Concert SANTOS PUERTAS & ABDELL B BOP Fresselines

La belardière Fresselines Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

En fin de compte, tout comme Franz Kafka disait que la littérature a été la hache qui a brisé la mer gelée que nous portons tous en nous , le nouvel album de Santos Puertas nous atteint, comme une hache, au cœur et à l’âme, faisant fondre nos peurs et nos chagrins quotidiens, grâce à son travail de compositeur et d’auteur-compositeur-interprète.

À la fin de son deuxième set, un supporter s’approche de Santos et engage la conversation. Santos Puertas pressent qu’à un moment donné, on va lui demander

-D’où viens-tu ? Pourquoi parles-tu anglais avec un accent ? …

Santos est l’exemple parfait que la musique vous choisit.

Concert à 19h, concert 12€/10€ adh.

Assiette sur réservation

Rens 06 84 13 72 94 .

La belardière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94

