Concert SANTOS PUERTAS & ABDELL B BOP Fresselines

Concert SANTOS PUERTAS & ABDELL B BOP
La belardière Fresselines Creuse
En fin de compte, tout comme Franz Kafka disait que la littérature a été la hache qui a brisé la mer gelée que nous portons tous en nous , le nouvel album de Santos Puertas nous atteint, comme une hache, au cœur et à l’âme, faisant fondre nos peurs et nos chagrins quotidiens, grâce à son travail de compositeur et d’auteur-compositeur-interprète.
À la fin de son deuxième set, un supporter s’approche de Santos et engage la conversation. Santos Puertas pressent qu’à un moment donné, on va lui demander
-D’où viens-tu ? Pourquoi parles-tu anglais avec un accent ? …
Santos est l’exemple parfait que la musique vous choisit.
Concert à 19h, concert 12€/10€ adh.
Assiette sur réservation
Rens 06 84 13 72 94 .
La belardière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94
