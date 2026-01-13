Concert Sapocaya La Scène du Canal Paris

Fondé en 2023, Sapocaya réunit neuf (ou plus) musiciens de la scène jazz parisienne et s’inspire des grands maîtres de la musique brésilienne, mais aussi des traditions indigènes d’Amazonie, du forró et du maracatu du Nordeste, du samba-reggae bahianais, en passant par les rythmes du candomblé et du samba carioca.

Un an après un premier EP, Sapocaya présente Elementos, un album ambitieux, riche de douze compositions originales, inspirées des forces primaires de la nature, l’eau, la terre, l’air et le feu. Elementos est une expérience sonore, une exploration de ces quatre éléments : chacun murmure, gronde, embrase ou inonde, révélant une essence ambivalente, à la fois source de vie et puissance de destruction.

L’Amazonie, avec ses écosystèmes riches et menacés, a été une source d’inspiration majeure tout au long du processus créatif. Elle respire à travers des compositions aux influences multiples, profondément enracinées dans la diversité des cultures brésiliennes.

Le groupe tire son nom d’un arbre emblématique du Brésil (sapucaia), rendant ainsi hommage à la forêt et rappelant l’importance de sa préservation.

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 13 à 16 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-06T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-06T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T22:00:00+02:00

La Scène du Canal 116 Quai de Jemmapes 75010 A la Scène du Canal, la saison 2014-2015 s’ouvre dans la nouveauté : une salle transformée, un bar, une ambiance chaleureuse, un décor remanié, la liberté d’être assis ou debout, de danser… Et toujours nous continuons de creuser la voie d’une programmation musique actuelle novatrice, en recherche constante d’esthétiques contemporaines, avec cet engagement fort : la défense de la parole célébrée sous toutes ses formes : chantée, contée, scandée, slamée, rappée…

La SDC, c’est aussi un lieu d’accueil et de travail, soucieux de donner aux artistes les meilleurs conditions pour préparer leurs spectacles : David Lafore, Louis Caratini, Damien Delisle et S Petit Nico sont nos résidents musique actuelle cette saison : des démarches décalées et pop pour une chanson contemporaine inédite…

Cette saison, c’est aussi le retour des Filles du Canal : coup de projecteur sur la chanson au féminin qui bouscule par son inventivité et son énergie. Nos soirées Prémix Hip-hop sont également de retour et s’enrichissent avec les “129h slam session”. Enfin, la SDC continue de s’engager auprès des jeunes chanteurs et offre son plateau et ses moyens d’accompagnement dans le cadre du dispositif Microclimat, initié en partenariat avec Éclats Spectacles.

L’équipe de la SDC tient à remercier ses partenaires institutionnels , ses bénévoles et ses amis ! Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir une nouvelle saison nos coups de coeur musiques actuelles !Paris



Afficher la carte du lieu La Scène du Canal et trouvez le meilleur itinéraire

