Concert Sara Llorca & Benoît Lugué

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Sara Llorca et Benoît Lugué mêlent leurs écritures et leurs voix dans un tour de chant singulier, festival d’émotions plurielles. Les images sont rythmées, les mots doux et fiévreux, la musique entêtante, en quête de transe. Sara Llorca est metteure en scène, dramaturge et comédienne. Benoît Lugué est musicien, compositeur. Ensemble, ils ont déjà collaboré sur une dizaine de spectacles où le théâtre et la musique se confondent. Ils co-dirigent depuis 2023 La Fabrique de Sigy, un lieu de résidence pour artistes en Seine-Maritime. Concert en partenariat avec l’association La fée sonore. .

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 01 13 mediatheque@yvetot-normandie.fr

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English : Concert Sara Llorca & Benoît Lugué

L’événement Concert Sara Llorca & Benoît Lugué Yvetot a été mis à jour le 2026-03-28 par Yvetot Normandie Tourisme