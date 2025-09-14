Concert Sarah Tanguy Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson

Dimanche 14 septembre 2025 15:00:00

Dans le cadre des animations Un Dimanche Au Musée , le musée Au fil du Papier vous propose un concert, dimanche 14 septembre

Violoncelliste et compositrice, Sarah Tanguy mêle la musique classique à sa sensibilité.

Tournée vers les autres, elle sougaite créer une continuité de liens entre tous grâce à la musique. Sa musique est à son image délicate et humaine !

Sans réservation en fonction des places disponiblesTout public

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 54 79 03 musee@villepam.fr

English :

As part of the « Un Dimanche Au Musée » program, the Musée Au fil du Papier is offering a concert on Sunday, September 14

Cellist and composer Sarah Tanguy blends classical music with her sensibility.

With her sights set on others, she hopes to create a continuity of links between people through music. Her music is just like her: delicate and human!

No reservation necessary ? subject to availability

German :

Im Rahmen der Veranstaltungen « Un Dimanche Au Musée » bietet das Museum Au fil du Papier am Sonntag, den 14. September ein Konzert an

Die Cellistin und Komponistin Sarah Tanguy vermischt klassische Musik mit ihrer Sensibilität.

Sie wendet sich an andere Menschen und möchte mit Hilfe der Musik eine Kontinuität der Verbindungen zwischen allen schaffen. Ihre Musik ist wie sie selbst: zart und menschlich!

Ohne Reservierung ? je nach Verfügbarkeit der Plätze

Italiano :

Nell’ambito del programma « Domenica al museo », il Musée Au fil du Papier propone un concerto domenica 14 settembre

La violoncellista e compositrice Sarah Tanguy fonde la musica classica con la propria sensibilità.

Con lo sguardo rivolto agli altri, spera di usare la musica per creare legami tra le persone. La sua musica è proprio come lei: delicata e umana!

Non è necessaria la prenotazione, ma è soggetta a disponibilità

Espanol :

En el marco del programa « Domingos en el museo », el museo Au fil du Papier ofrece un concierto el domingo 14 de septiembre

La violonchelista y compositora Sarah Tanguy mezcla la música clásica con su propia sensibilidad.

Con la mirada puesta en los demás, desea utilizar la música para crear vínculos entre las personas. Su música es como ella: delicada y humana

Sin reserva previa… según disponibilidad

