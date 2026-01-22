Concert Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
Concert Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur dimanche 1 février 2026.
Concert
Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue des patrons Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-01 15:30:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Un concert organisé par L’Outil en Main de Saumur avec, en première partie, le Brass Band du Pays Bourgueillois, suivi de l’Orchestre d’Harmonie de Saumur.
Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue des patrons Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 82 52 28 90
English :
A concert organized by L?Outil en Main de Saumur, opening with the Brass Band du Pays Bourgueillois, followed by the Orchestre d?Harmonie de Saumur.
