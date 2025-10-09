Concert “Sauvons Saint-Alpin en Musique” Place Monseigneur Tissier Châlons-en-Champagne

Concert "Sauvons Saint-Alpin en Musique" Place Monseigneur Tissier Châlons-en-Champagne jeudi 9 octobre 2025.

Place Monseigneur Tissier Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 22:00:00

2025-10-09

Tout public

Sauvons Saint-Alpin en musique, un concert exceptionnel au profit du retable du XIXème siècle !

Récital de piano avec Francesco Attesti, pianiste de renommée internationale. .

Place Monseigneur Tissier Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

