Concert “Sauvons Saint-Alpin en Musique” Place Monseigneur Tissier Châlons-en-Champagne

Place Monseigneur Tissier Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-09 20:00:00
fin : 2025-10-09 22:00:00
2025-10-09
Sauvons Saint-Alpin en musique, un concert exceptionnel au profit du retable du XIXème siècle !
Récital de piano avec Francesco Attesti, pianiste de renommée internationale. .
Place Monseigneur Tissier Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
