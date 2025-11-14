Concert Sax à Gogo Happy Dock Le Havre

Concert Sax à Gogo

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Sax à gogo propose un répertoire jazz, latin, bossa, funk, et variétés internationales.

Une sélection du répertoire parfaitement adapté pour une atmosphère festive et chaleureuse. .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

English : Concert Sax à Gogo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Sax à Gogo Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie