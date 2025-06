Concert Sax Guitare & Co Place du Tribunal Pont-l’Évêque 25 juin 2025 18:30

Calvados

Concert Sax Guitare & Co Place du Tribunal Ecole Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 18:30:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale.

Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale. .

Place du Tribunal Ecole Intercommunale Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 45 60 secretariat.ecoledemusique@terredauge.fr

English : Concert Sax Guitare & Co

Come and admire the talents of music students from the intercommunal music school.

German : Concert Sax Guitare & Co

Bewundern Sie die Talente der Musikschüler der interkommunalen Musikschule.

Italiano :

Venite ad ammirare il talento degli studenti musicisti della scuola di musica intercomunale.

Espanol :

Venga a admirar el talento de los alumnos músicos de la escuela de música intercomunal.

L’événement Concert Sax Guitare & Co Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Terre d’Auge Tourisme