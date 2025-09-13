CONCERT SAX MACHINES FOUNDATION Cassagnabère-Tournas

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Début : 2025-09-13 19:30:00

Concert de Jazz Rock Funk à La Pistouflerie !

Le groupe Sax Machines Foundation est constitué de six amis, amateurs de jazz, de funky music et de ska. Ils composent leurs musiques au sud-est de Toulouse, dans le Lauragais. Section mélodique Gaëtan “El niño” à la trompette/chant et Flo “Le Doc” au saxophone.

Section harmonique Thomas “Tom’Grat” à la guitare et Sébastien “ZAZ” au clavier.

Section rythmique Guillaume “Guigui La Grange” à la guitare basse et Thomas “Tom’Bat” aux percussions.

Quels que soient les registres abordés et toujours avec la bonne humeur qui les caractérisent, les Sax Machines diffusent leur énergie musicale positive à travers leurs emblématiques “Free Funky Banana”, “Blue Covid”, “84 dB”, ou encore “Rocket Blues”.

Soirée encore en extérieur.

Sur place, boissons et produits locaux de qualité dans une ambiance chaleureuse !

Tarifs au chapeau participation libre mais nécessaire. .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

