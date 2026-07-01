Concert saxo et batterie La Roche d’Hys Massingy-lès-Vitteaux
vendredi 24 juillet 2026 · La Roche d'Hys · Massingy-lès-Vitteaux
Informations pratiques
Massingy-lès-Vitteaux
Concert saxo et batterie
La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Armelle Verguet , saxophone et Thibault Joumond, percussion.
Thibaut et Armelle, une amitié construite comme une suite de premières rencontres. Au saxophone ténor et à la batterie, ils explorent les possibilités offertes par l’association de ces deux instruments qui ont l’habitude de se côtoyer, mais qui sont rarement laissés seuls, livrés à eux-même. .
La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté circ.jadhere@gmail.com
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English : Concert saxo et batterie
L’événement Concert saxo et batterie Massingy-lès-Vitteaux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois
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