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AGENDA · Massingy-lès-Vitteaux

Concert saxo et batterie La Roche d’Hys Massingy-lès-Vitteaux

vendredi 24 juillet 2026 · La Roche d'Hys · Massingy-lès-Vitteaux

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Roche d'Hys
Adresse
Domaine des Arts
Ville
21350 Massingy-lès-Vitteaux
Département
Côte-d'Or
Tarif

Massingy-lès-Vitteaux

Concert saxo et batterie

La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Armelle Verguet , saxophone et Thibault Joumond, percussion.
Thibaut et Armelle, une amitié construite comme une suite de premières rencontres. Au saxophone ténor et à la batterie, ils explorent les possibilités offertes par l’association de ces deux instruments qui ont l’habitude de se côtoyer, mais qui sont rarement laissés seuls, livrés à eux-même.   .

La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   circ.jadhere@gmail.com

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English : Concert saxo et batterie

L’événement Concert saxo et batterie Massingy-lès-Vitteaux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois

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