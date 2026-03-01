Concert Saxo Voice

Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

L’orchestre des saxo pétillants revient à Bessay pour un concert original.

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Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 00 49

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English :

The sparkling sax orchestra returns to Bessay for an original concert.

L’événement Concert Saxo Voice Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région