Concert Saxo Voice Bessay-sur-Allier
Concert Saxo Voice Bessay-sur-Allier dimanche 22 mars 2026.
Concert Saxo Voice
Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
L’orchestre des saxo pétillants revient à Bessay pour un concert original.
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Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 00 49
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English :
The sparkling sax orchestra returns to Bessay for an original concert.
L’événement Concert Saxo Voice Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région